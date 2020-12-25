Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили еще 229 новых носителей коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем сутками ранее. Кроме того, в области зарегистрировано еще шесть смертей от COVID-19. Об этом 25 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С учетом новых данных, всего с начала пандемии в регионе выявлено 22 453 зараженных, из них 20 287 человек, в том числе 273 за прошедшие сутки, выздоровели. Еще 227 человек умерли, из них шесть за прошедшие сутки.

Напомним, ранее региональные власти сообщали, что с 25 по 15 января в регионе будет развернуто дополнительно почти 600 коек, из низ 272 до 1 января и еще 300 до середины месяца. По данным регионального оперативного штаба, новые места будут развернуты на базе ковидных стационаров в Гатчине, Кировске и Волосово. Таким образом в регионе будет развернуто 3626 коек оснащенных кислородом.

В настоящий момент в регионе развернуто 3054 койки из них 641 свободны (20,99%), в том числе 206 реанимационных. Таким образом в настоящий момент в стационарах и амбулаторно лечатся от COVID-19 и внебольничной пневмонии 1939 человек.

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