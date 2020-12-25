Бишкек, , 10:58 — REGNUM На границах Киргизии усилии санитарно-эпидемиологический контроль из-за ситуации с новым штаммом коронавируса, сообщили 25 декабря в пресс-службе правительства.

По итогам заседания оперативного штаба профильным ведомствам поручено наладить сотрудничество с госорганами других стран по ситуации с новым штаммом.

В частности, необходимо наладить обмен информацией по вопросам распространения, диагностики и лечения нового штамма коронавируса. Кроме того, профильным организациям поручено принять меры по оптимизации расходов на здравоохранение.

Отметим, по состоянию на 25 декабря в Киргизии выявили 80 025 случаев заражения коронавирусом и заболевания внебольничной пневмонией, в том числе 180 — за минувшие сутки.