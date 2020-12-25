Воронеж, , 10:58 — REGNUM Генеральный план Воронежа на 2021−2041 годы одобрен решением депутатов Воронежской городской думы 25 декабря.

Из 32 участников заседания «за» принятие Генплана проголосовали 22 депутата, двое оказались против, ещё восемь воздержались, сообщили Вести-Воронеж.

Как сообщало ИА REGNUM, проект нового Генерального плана Воронежа, по которому город должен будет развиваться ближайшие 20 лет, обсуждался на протяжении последних четырёх месяцев. К проекту было оставлено около тысячи замечаний, он подвергался резкой критике в том числе и со стороны депутатов. По заявлению руководителя управления главного архитектора Воронежа Людмилы Подшиваловой, все замечания по проекту Генплана устранены, отдельные моменты обещают учесть в Правилах землепользования и застройки.