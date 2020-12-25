Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области сегодня, 25 декабря, начали действовать новогодние ковид-ограничения. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Согласно изменениям, которые внесены в постановление правительства Ростовской области № 272, предполагается работа всех предприятий общественного питания с 7:00 до 22:00. При этом точки общепита на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций или ведомственные столовые могут продолжить работу в индивидуальном режиме. Ограничения не распространяются на доставку заказов.

Что касается новогодних корпоративов, то его гости должны иметь свежий отрицательный результат теста на коронавирус. При этом введён запрет на проведение корпоратива на рабочих местах. Под запрет попали и новогодние торжества с участием зрителей. Однако наблюдателями им быть разрешено.

Временно приостановлена работа точек общепита, развлекательных зон в торговых центрах, где не предусмотрен отдельный вход для посетителей, аквапарков. Проводить образовательные программы дополнительного образования для детей разрешено только в режиме онлайн.

Новогодние ковид-ограничения действуют до 14 января 2021 года.