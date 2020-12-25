Джакарта, , 10:50 — REGNUM Целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии объявила, что число активных случаев COVID-19 в стране выросло в два раза по сравнению с началом ноября 2020 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Председатель целевой группы по борьбе с коронавирусом Дони Монардо заявил, что в начале ноября 2020 года количество активных случаев COVID-19 составляло около 54 тысяч, в то время как в настоящее время это число превышает 105 тысяч случаев.

По его словам, количество активных случаев продолжает расти из-за увеличения количества новых случаев заражения.

Согласно последним данным, в Индонезии зарегистрировано 108 269 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство города Бандунг в Индонезии заявило, что ему необходимо 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Читайте также: Правительству города Бандунга необходимо 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В столице Индонезии за сутки выявили более 2000 носителей коронавируса