Тверь, , 10:53 — REGNUM Один из жителей Твери угадал все числа лотереи «4 из 20» и выиграл 335 млн рублей, причем в настоящее время он ещё не обратился за своим выигрышем. Об этом 25 декабря сообщили в компании «Столото».

"За неделю до Нового года одному из жителей Твери по-крупному повезло в лотерею. По итогам 2684-го тиража «Спортолото «4 из 20» участник выиграл суперприз в размере 334 883 756 рублей», — приводит сообщение компании РИА Новости.

Также там уточнили, что билет лотереи был приобретен удачливым жителем Твери в отделении «Почты России» за 200 рублей.

При этом, согласно правилам лотереи, для того, чтобы выиграть суперприз нужно угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета, что и смог сделать участник розыгрыша, еще не обратившийся за выигрышем.

«Поздравляем победителя и ждем его для оформления выигрыша в лотерейном центре «Столото», — заключили «Столото».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что продажи лотерейных билетов в Китае достигли 30,72 млрд юаней (около $4,67 млрд) в октябре, что на 11,5% выше, чем за аналогичный период годом ранее.