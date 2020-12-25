Уфа, , 10:55 — REGNUM 70 школьных автобусов поступили в Башкирию за счёт федерального бюджета. Об этом 25 декабря сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на своей странице в социальной сети.

По ее словам, эти автотранспортные средства были получены республикой в рамках реализации национального проекта «Образование». А ранее 45 автобусов, которые уже разъехались по районам республики, были закуплены на средства региона. Всего в Башкирии 42 тысячи школьников охвачено подвозом. Новые автобусы очень теплые и комфортабельные, подчеркнула она.

Иванова подчеркнула, что таким образом, в текущем году потребность в школьных автобусах была удовлетворена.

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