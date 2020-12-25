Найроби, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в Кении выявили 427 новых носителей коронавируса, передает Citizen TV со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

В соответствии с заявлением, за сутки в стране провели 3 773 тестов. В результате чего общее число случаев заражения возросло до 95 431.

Напомним, что днем ранее в Кении выявили 154 случая заражения вирусом.

Мутахи Кагве также заявил, что 212 пациентов выздоровели от этой болезни, в результате чего общее выздоровлений составило 76 720 человек. Он добавил, что 4 пациента умерли от коронавируса, в результате чего совокупная смертность за весь период пандемии составила 1652 человека.