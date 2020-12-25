Москва, , 10:41 — REGNUM

В рамках третьего сезона конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» от студентов поступило 9472 заявки на решение кейсов компаний-партнеров, размещенных на платформе проекта. После их одобрения работодателями 5989 участников приступили к написанию курсовых и дипломных работ по этим кейсам. Работа над подготовкой решений продлится до 15 января 2021 года, после чего кейсодержатели начнут отбор лучших проектов. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«С каждым сезоном нашего конкурса количество заявок на кейсы работодателей неуклонно растет. В первом сезоне у нас было 6898 заявок, во втором — 8950, а сейчас уже 9472. В этом сезоне самым популярным направлением обучения студентов-участников конкурса стало «Экономика и управление». На втором месте — «Образование и педагогические науки», и замыкает тройку «Сервис и туризм». Также большой интерес к кейсам платформы профстажировки. рф проявили будущие программисты и юристы, мы отмечаем значительный рост заявок от студентов этих специальностей в сравнении с прошлыми сезонами», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Он также уточнил, что регионами-лидерами по числу участников в третьем сезоне проекта стали: Московская область (616), Краснодарский край (559), Республика Башкортостан (525), Чувашская Республика (496) и Ростовская область (437). Активнее всего студенты откликались на задачи Правительства Ульяновской области (237), ОАО «РДЖ» (205), Минстроя России (202) и АО ДОМ. РФ (199).

«Приятно удивило, что практико-ориентированные задачи наших работодателей привлекли внимание не только студентов вузов и ссузов из 83 регионов страны, но и граждан иностранных государств, которые обучаются в российских вузах. К примеру, студент из Венесуэлы Хулио Баррера — магистрант Тюменского индустриального университета, работает над решением кейса Иркутской нефтяной компании. Он уверен, что победа в нашем конкурсе станет значительным шагом к успешной карьере в российской нефтяной отрасли, с которой он планирует связать свою профессиональную жизнь», — рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

От также отметил, что особенность третьего сезона конкурса — это «эксклюзивные кейсы» от крупных работодателей.

«К примеру, мы получили 30 заявок на новый кейс-спецпроект от Минстрой России «Молодежная смена», разработанный для студентов-строителей московских вузов. Успешно решив его, они смогут попасть на уникальную 45-дневную стажировку в молодежном дубле управленческой команды строительного ведомства, а затем, возможно, и стать его сотрудниками», — добавил Илья Семин.

С каждым новым сезоном проект привлекает к сотрудничеству партнеров из различных сфер экономики. Все они размещают кейсы разной сложности, что позволяет ребятам выбирать подходящий для своего уровня знаний. Большинство работодателей не ограничивают уровень образования, все зависит только от смелости и способности студентов. Так, среди участников третьего сезона почти 38% составляют учащиеся ссузов, которые видят в проекте возможность найти работу мечты в том числе и в крупных компаниях в других регионах.

По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4777 кейсов от 1408 работодателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».