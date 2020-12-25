Москва, 25 декабря 2020, 10:41 — REGNUM
В рамках третьего сезона конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» от студентов поступило 9472 заявки на решение кейсов компаний-партнеров, размещенных на платформе проекта. После их одобрения работодателями 5989 участников приступили к написанию курсовых и дипломных работ по этим кейсам. Работа над подготовкой решений продлится до 15 января 2021 года, после чего кейсодержатели начнут отбор лучших проектов. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.
Он также уточнил, что регионами-лидерами по числу участников в третьем сезоне проекта стали: Московская область (616), Краснодарский край (559), Республика Башкортостан (525), Чувашская Республика (496) и Ростовская область (437). Активнее всего студенты откликались на задачи Правительства Ульяновской области (237), ОАО «РДЖ» (205), Минстроя России (202) и АО ДОМ. РФ (199).
От также отметил, что особенность третьего сезона конкурса — это «эксклюзивные кейсы» от крупных работодателей.
С каждым новым сезоном проект привлекает к сотрудничеству партнеров из различных сфер экономики. Все они размещают кейсы разной сложности, что позволяет ребятам выбирать подходящий для своего уровня знаний. Большинство работодателей не ограничивают уровень образования, все зависит только от смелости и способности студентов. Так, среди участников третьего сезона почти 38% составляют учащиеся ссузов, которые видят в проекте возможность найти работу мечты в том числе и в крупных компаниях в других регионах.
По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4777 кейсов от 1408 работодателей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».