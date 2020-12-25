Махачкала, , 10:39 — REGNUM В преддверии Нового года в Махачкале украшаются улицы и проспекты города, оформляются фасады зданий. Установлена и главная елка столицы Дагестана, которая традиционно расположилась в центре площади им. Ленина.

Высота новогодней ели вместе с «Полярной звездой» составила 32 м, а диаметр нижнего яруса — 12 м, сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы. Конструкция укреплена 30 тоннами бетонных блоков и перетяжек, которые будут удерживать каркас и должны помочь выдерживать ветер до 28−32 м/с. Украшают дерево порядка тысячи шаров и снежинок, а также 800-метровая гирлянда.

Официальное открытие новогодней елки пройдет 27 декабря. Дед Мороз и Снегурочка покажут театрализованное представление, и с этого дня возле махачкалинской елки будут проводиться концерты и праздничные программы для детей и взрослых.

Добавим, что новогодние елки в Махачкале установлены также в парке 50-летия Октября, парке им. Ленинского комсомола, перед зданием Русского театра и на площади им. Петра I.

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