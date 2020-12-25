Владикавказ, , 10:39 — REGNUM В Северной Осетии принят бюджет на 2021 год и плановые периоды 2022−2023 годов. В основном экономическом документе республики в будущем году доходы вырастут почти на 5 млрд рублей по сравнению с нынешним годом, сообщила первый заместитель главы минфина Оксана Карова.

По её словам, увеличение дохода произойдет за счет привлечения межбюджетных субсидий (4,513 млрд рублей), межбюджетных субвенций (41 млн рублей) и иных межбюджетных трансфертов (386 млн рублей).

Основные параметры бюджета таковы: доходы — около 37,7 млрд рублей, расходы — почти 37,7 млрд рублей. Дефицит спрогнозирован в размере 102 млн рублей. При этом бюджет будет социально-направленным. Более 70% — 26,3 млрд рублей — будет направлено на социальную сферу.