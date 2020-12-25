Сухум, , 10:45 — REGNUM Команда мобильного госпиталя Минобороны России после выполнения задач по оказанию помощи системе здравоохранения Южной Осетии в лечении пациентов с COVID-19 покидает республику и возвращается к месту своей постоянной дислокации. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

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«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа совершит марш своим ходом на штатной технике из Цхинвала протяженностью около 2 тыс. км в подмосковное Алабино», — говорится в сообщении от ЮВО.

В пресс-службе отметили, что в ходе работы военного госпиталя российские медики вылечили около 200 пациентов и провели 3,6 тыс. различных исследований. Кроме того, они оказали амбулаторно-консультативную помощь примерно 1,5 тыс. человекам.

Ранее российских военных медиков президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил медалями «За боевое содружество» и «За службу на страже мира в Южной Осетии», а также благодарственными письмами.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильный госпиталь Минобороны РФ прибыл в Южную Осетию в конце октября. Он работал в Цхинвале на территории стадиона «Олимп».

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