Москва, , 10:35 — REGNUM Непростой 2020 год заставил подавляющее большинство жителей России (80%) отказаться от идеи присоединить отгулы или часть отпуска к новогодним каникулам, приводит данные 25 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Взять отгулы после длинных новогодних каникул намерены лишь 5%. Оформить отпуск с 11 января 2021 года собираются 3%, чаще мужчины, чем женщины — 4% против 1% и граждане до 34 лет (6%).

В конце 2019 года планировали продлить новогодние каникулы почти вдвое больше, чем в конце 2020 года — 15%. Пока не приняли решение 12% опрошенных.

Опрос проведен 14−23 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 355 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, никуда не поедут на новогодние праздники и останутся дома подавляющее большинство жителей России (85%).

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