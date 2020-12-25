Бишкек, , 10:35 — REGNUM Представительство Программы развития ООН (ПРООН) передало Киргизии гуманитарную помощь для поддержки медицины, сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.

Киргизия получила 40 кислородных концентраторов, средства индивидуальной защиты для медицинских учреждений, а также лекарства для лечения онкологических заболеваний.

«ПРООН остается надежным партнером страны и стремится реагировать на такие глобальные вызовы, как COVID-19», — сказала заместитель постоянного представителя ПРООН Томица Паович.

Напомним, 25 ноября в посольстве России в Киргизии сообщили, что республике будет оказана гуманитарная помощь на сумму $8 млн. На выделенные средства закупят 9 тыс. тонн продовольствия для поддержки бедных семей.

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