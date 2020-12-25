Омск, , 10:34 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков рекомендовал работодателям региона сделать 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Распоряжение об организации рабочего времени в последний день 2020 года Бурков подписал 24 декабря.

При этом 31 декабря в Омской области будут работать органы исполнительной власти, местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, непрерывно действующие организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова и рекомендовал главам регионам сделать 31 декабря выходным.

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