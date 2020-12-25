Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM На базе Свердловского онкологического диспансера появится «инновационный центр», сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей статье.

В диспансере уже функционирует рентгенохирургическое отделение, медучреждение оснастили диагностическим оборудованием, передаёт «Областная газета». Проект включает в себя «дополнительную функцию Инновационного центра как площадки для обучения врачей», пишет губернатор.

Центр создадут с помощью в том числе механизмов государственно-частного партнёрства. Благодаря нововведениям организация получит «самые современные достижения мирового здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, также губернатор пообещал восстановить заброшенную больницу скорой помощи в Екатеринбурге.

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