Благовещенск, , 10:32 — REGNUM С 26 января 2021 года авиакомпания «ИрАэро» откроет рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Хабаровск. Самолёт будет летать раз в неделю по вторникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

Читайте также: У новой единой дальневосточной авиакомпании останется старое название?

Прибытие рейса в Благовещенск по расписанию планируется в 13:40 по местному времени, вылет в Хабаровск — в 14:40.

«В соответствии с постановлением № 1242 стоимость билета по субсидированному тарифу для всех категорий граждан на данном маршруте будет составлять до 4600 рублей, без учета комиссионного сбора», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 декабря жители Дальнего Востока голосуют за название для новой единой авиакомпании Дальнего Востока. В лидеры практически сразу вышло фирменное название действующего перевозчика — «Аврора».