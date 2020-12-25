Вашингтон, , 10:29 — REGNUM В 2020 году Организация Объединенных Наций (ООН) освободила от санкций в общей сложности 25 программ гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на данные Комитета Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР.

Самолет с гуманитарной помощью из Китая для борьбы с коронавирусом. Лейпциг, Германия. 2020 Nato.int

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Согласно опубликованным данным, семь проектов связано с профилактикой коронавируса, остальные — с продовольственной и неотложной медицинской помощью.

Известно, что в первой половине 2020 года удалось реализовать 17 проектов, однако во второй половине года их число сократилось вдвое.

Отмечается, что такие организации как «Врачи без границ», Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения не смогли осуществить гуманитарные поставки из-за закрытия в рамках борьбы с пандемией коронавируса.