Воронеж, , 10:21 — REGNUM Празднично оформленная площадь Ленина в Воронеже откроется для горожан 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Уже с 10:00 горожане смогут побывать на площади, а вечером будет включена праздничная иллюминация.

Монтаж праздничного оформления завершается 25 декабря, вечером пройдут пуско-наладочные работы всего оборудования.

«Иллюминация и площади, и центральной части города будет работать каждый день до 20 января. Мы в этом году не проводим массовые мероприятия на площади Ленина, но год был тяжёлый, поэтому приняли решение все-таки украсить площадь, чтобы у горожан было праздничное настроение», — сказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Пройти на площадь можно будет только в масках — если у посетителя не будет своей маски, ему ее выдадут на входе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже, как и в большинстве российских городов, запрещены массовые, в том числе новогодние, мероприятия из-за пандемии коронавируса. Власти не стали закрывать места общепита, более того, ресторанам разрешили работать и в новогоднюю ночь.