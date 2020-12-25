Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM В Ростовской области губернаторская ёлка в связи с пандемией состоится в онлайн-формате. Впервые новогоднее представление смогут увидеть все желающие. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Сказку «Новогодние приключения Дюймовочки» будут транслировать 25 декабря на телеканале «Дон 24» и в интернете. Новогодние подарки детям вручат в торжественной обстановке. Помощь в доставке сюрпризов окажут волонтёры.

ИА REGNUM напоминает, что ставший уже традиционным новогодний праздник для детей-сирот, инвалидов, ребят из многодетных семей, одарённых детей состоится в онлайн-формате впервые.

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