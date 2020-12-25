Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1881 случай заражения коронавирусом в ходе 13 655 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 25 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 218 724 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 196 220 победили инфекцию, в том числе 1515 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2313 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 37 — в течение последних суток. В стационаре лечат 5969 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1542. На карантине находятся 396 человек.

24 декабря, согласно официальным данным, в Грузии за сутки выявили 1972 носителей SARS-CoV-2. За этот же период признаны справившимися с этой инфекцией 2737 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 24 декабря по 2 января 2021 года приостановили действие ряда карантинных ограничений. В эти дни разрешено работать сотрудникам торговых центров, а также магазинов с одеждой, обувью и другими товарами. В новогоднюю ночь будет отменен комендантский час.

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