Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус почти на 25%. Об этом сообщает 25 декабря городской оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

За последние сутки в городе обследовали 43 110 человек, в то время как за день до этого — 35 289 человек.

Под медицинским наблюдением сейчас в Петербурге находится 959 жителей, из них 440 — контактные, 519 — на самоизоляции.

В справочную службу по номеру 122 поступило 3176 вызовов. Теперь по этому телефону граждане вызывают врача на дом.

С 5 октября волонтеры выполнили 3257 заявок от жителей, нуждающихся в помощи на самоизоляции. Оставить заявку можно по горячей линии 8−800−200−34−11.

С начала октября 59 932 человека также получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Читайте развитие сюжета: В Петербурге продолжают удерживать плато по коронавирусу