Бишкек, , 10:16 — REGNUM В Бишкеке 49 автомобили скорой медицинской помощи передали учреждениям здравоохранения Киргизии, сообщает 25 декабря агентство 24.kg.

Тридцать семь автомобилей «Газель» и «Соболь» куплены на средства, полученные от штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Церемония передачи автомобилей прошла на Старой площади возле Дома правительства.

Еще двенадцать автомобилей «Форд Транзит» куплены на деньги Исламского банка развития. В них установлены аппараты искусственной вентиляции легких. В ближайшее время в республике планируют купить еще 60 автомобилей скорой помощи.

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