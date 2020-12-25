Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 158 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет. Всего в регионе умерли 918 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 174 человека, на ИВЛ — 50 пациентов».

Всего в регионе на утро сегодня, 25 декабря, выявлено 26 955 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1564 детей; 22 900 пациентов выписаны с выздоровлением (+217 за сутки).