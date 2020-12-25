Владивосток, , 10:16 — REGNUM За два часа до наступления Нового года небо над Владивостоком украсит праздничный салют, который будет видно с шести точек города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевой столицы.

Читайте также: Жители столицы Коми проголосовали против новогоднего салюта

Помимо центральной части Владивостока, салют организуют в разных районах краевой столицы, чтобы увидеть его смогли как можно больше горожан.

31 декабря в 22:00 салют запустят на центральной площади, сопке Бурачка, на Лермонтова, 81 в Трудовом, в районе Подножья, 24 на Русском острове, на Набережной, 3 в Береговом и в районе Бассейной, 14 на острове Попова.

А с 18:00 на центральной площади начнётся насыщенная новогодняя программа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сыктывкара приняли решение не проводить традиционный салют в новогоднюю ночь. На решение повлиял выбор самих горожан.