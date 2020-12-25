Москва, , 10:29 — REGNUM Категорически запрещено использовать пиротехнику с истёкшим сроком годности и следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия, напомнили в Роскачестве в преддверии новогодних праздников. Рекомендации по выбору пиротехники опубликованы 25 декабря пресс-службой организации.

Пиротехника разрешена к продаже только в специализированных магазинах, отделах, павильонах и киосках, где обеспечивается её сохранность. В супермаркетах продавать такие изделия разрешено в специализированных секциях с продавцами-консультантами.

При покупке, отмечают эксперты, стоит обратить внимание на целостность упаковки. Не нужно покупать пиротехнику в повреждённой или намокшей упаковке. При запуске следует действовать так, как указано в инструкции (она должна быть на русском языке), в том числе убедиться в безопасном радиусе срабатывания пиротехники. Нельзя доверять запуск детям, направлять фейерверки в людей и здания.

По назначению и условиям применения пиротехнику делят на две группы. К первой относится бытовая пиротехника, обращаться с которой можно без специальных знаний и навыков. Её продают свободно. Обращение с изделиями второй группы разрешено только при соответствующей квалификации.

Выделяют пять классов потенциальной опасности пиротехники. Самая безопасная — это фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни (I класс), далее идут наземные фейерверки, фонтаны и петарды (II класс). Самые опасные из «бытовой» пиротехники — салютные батареи, ракеты и фестивальные шары. Изделия четвертого и пятого классов могут запускать только профессионалы.

По данным ГУ МЧС России, только 1% от общего числа пожаров в России возникает при использовании пиротехники. Это примерно 35 пожаров в год, однако в текущем году ни одного такого пожара не было. С 2014 года жертвами пожаров, возникших из-за нарушения правил обращения с пиротехникой, стали шесть человек.