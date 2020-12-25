Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении жителя Кабардино-Балкарии Заура Кармова, которого обвинили в финансировании терроризма. Южный окружной военный суд 24 декабря доказал его участие в помощи членам незаконного вооруженного формирования, пишет «Кавказский узел».

Как было установлено, в 2014 году Кармов помог продуктами питания одному из боевиков. Передача продуктовой помощи состоялась неподалеку от села Светловодское в Кабардино-Балкарии. В том же году подсудимый оказал материальную помощь члену НВФ на сумму 100 тыс. рублей.

За совершенное преступление суд отправил жителя Кабардино-Балкарии в колонию общего режима на шесть лет. Отмечается, что ранее Кармов уже был осужден за незаконное хранение оружия и наркотиков. Новый срок наказания был установлен в результате частичного сложения предыдущего срока, назначенного по приговору Зольского районного суда, оглашенного в октябре 2018 года. Отмечается, что сам подсудимый свобю вину не признал.