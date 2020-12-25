Кемерово, , 10:09 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 25 декабря, за прошедшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 146 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 44, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 13, Белово — девять, Осинники — четыре, Таштагольский МР — четыре, Калтан — три, Краснобродский — два, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Яйский МО — два, Киселевск — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Гурьевский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 173 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в регионе выявлено 25 038 случаев заражения коронавирусом, 21 796 человек выздоровели, 456 скончались.