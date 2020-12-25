Москва, , 10:06 — REGNUM Новый 2020 год большая часть жителей России не планирует отмечать с коллегами по работе. Такое решение граждан продиктовано пандемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Райффайзенбанком.

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Согласно данным исследования, идти на новогодний корпоратив не планируют 75% опрошенных против 16%, которые всё же намерены встретить праздник с коллегами по работе, ещё 8% собираются сделать это онлайн.

Большая часть участников опроса (84%) из тех, кто остался без корпоративиов на Новый год, призналась, что не знает, на что пошли деньги, изначально предназначавшиеся для проведения праздника, пишет ТАСС. При этом 11% респондентов сообщили, что получили надбавки к премиям из сэкономленных компаниями денег.

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Добавим, что участие в опросе приняли жители 13 крупных городов России в возрасте 26−45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роспотребнадзора рекомендовали жителям России воздержаться от корпоративов и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

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