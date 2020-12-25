Москва, , 10:05 — REGNUM После выпуска вакцины «Спутник V» число жителей России однозначно готовых сделать прививку от COVID-19, выросло почти в 1,5 раза — с 9% до 13%, приводит данные 25 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Вакцинация против COVID-19 Dzhmao.ru

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С момента первой волны пандемии граждане, не болевшие COVID-19, стали чаще бояться заразиться коронавирусом: в конце мая — 50%, в декабре — 58%, больше всего — граждане старше 45 лет (66%).

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Чаще испытывают страз заразиться женщины, чем мужчины — 63% против 55%. При этом среди женщин больше готовых однозначно сделать прививку от COVID-19 — 25% против и 38% среди мужчин.

Опрос проведен 23—24 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 355 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют сделать прививку от COVID-19 38% жителей России, чаще люди 45−59 лет (44%) и старше 60 лет (49%).

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