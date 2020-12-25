Хабаровск, , 10:14 — REGNUM В центре Хабаровска на площади Ленина 25 декабря состоялось открытие сказочного зимнего городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Мастера завершили работы по оформлению лабиринта, снежных и ледовых скульптур.

Вокруг новогодней ёлки сделаны малые горки и ледовые аттракционы, детский замок-лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные фотозоны.

«Этой зимой городок готов удивить посетителей ледовыми скульптурами с уникальными и сложными в изготовлении элементами из цветного витражного льда. Концепция оформления подготовлена и воплощена руками хабаровских мастеров по художественной обработке льда под руководством скульптора, почетного жителя Хабаровска Сергея Логинова», — пояснили в правительстве региона.

Сказочный городок освещают четыре тысяч метров дюралайта, более 1500 метров гирлянд, более 100 светильников и световых конструкций.

В новогоднюю ночь и до 10 января городок с главной ёлкой будет освещаться в тёмное время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии проводится конкурс «Лучший новогодний городок» в нескольких номинациям: «Лучший новогодний городок» в сельских поселениях, в районах города Уфы, в городских поселениях и в городских округах.