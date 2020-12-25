Киев, 25 декабря 2020, 10:04 — REGNUM С начала 2020 года в Донбассе погибли 49 боевиков ВСУ. Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба Генерального штаба Украины в ответе на запрос BBC News.
По состоянию на 13 декабря 2020 года ранения получили 332 боевика, из них за время перемирия — 15.
Отметим, что после 13 декабря сообщалось ещё о трёх раненых украинских силовиках.
Небоевые потери составляют 70 человек — это те, кто скончались в результате болезней, несчастных случаев и самоубийств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее цифру потерь ВСУ за 2020 год сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, отметив, что всеобъемлющее перемирие в Донбассе даёт результаты.
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