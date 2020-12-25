Москва, , 10:00 — REGNUM В 2021 году могут быть сделаны небольшие шаги в сторону гуманизации статей УК РФ, предусматривающих ответственность за экономические преступления, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии «Альянс», адвокат Андрей Коновалов.

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«Можно сделать довольно разносторонний прогноз относительно ситуации в сфере борьбы с экономической преступностью и уголовным преследованием предпринимателей. С одной стороны, российское руководство активно демонстрирует готовность, хотя бы на словах, идти навстречу бизнесу и гуманизировать статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за экономические преступления», — сказал адвокат.

По его словам, сейчас правоохранительным органам стало сложнее действовать против предпринимателей без веских на то оснований, хотя заказные дела или дела, связанные с вымогательством денег или бизнеса, безусловно, имеют место быть и в настоящее время.

«В 2021 году в целом обстановка останется прежней, но могут быть сделаны небольшие шаги в сторону гуманизации. Суды уже сейчас некоторые дела в отношении предпринимателей прекращают, фигурантов реабилитируют. Однако экономический кризис, вызванный пандемией и другими важными событиями в стране и в мире, повлек за собой появление многочисленных финансовых проблем у бизнеса. Что из этого следует? Прежде всего, это невозможность выполнения своих обязательств по договорам, невозможность уплаты налогов и взносов. Можно представить себе, какое открывается широкое поле для привлечения предпринимателей к ответственности, и нет никаких сомнений, что ряд представителей бизнеса именно по названной причине окажутся в числе фигурантов уголовных дел», — отметил Коновалов.