Стокгольм, , 10:00 — REGNUM 24 декабря производитель ковид-вакцины Pfitzer/BioNTech отправил первую партию препарата в Швецию. Ожидается, что груз прибудет на территорию страны утром 26 декабря. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Как отмечают журналисты, по прибытии в Швецию грузовики с вакциной будут разгружены в «секретном месте», прежде чем первый житель Швеции сможет на следующий день привиться от COVID-19.

«Даже если никто пока еще не получил вакцину, это все равно рождественский подарок, который уже в пути», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за координацию кампании по вакцинации населения Швеции от COVID-19.

Первые 10 000 доз вакцины, предназначенные для Швеции, поступят с территории Бельгии.

«Они уже в пути, но у меня, к сожалению, нет GPS-трекера», — отметил Бергстрём.

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