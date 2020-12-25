Ташкент, , 09:57 — REGNUM Возобновление автобусного сообщения между городами Киргизии и Узбекистана обсудили узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и и. о. премьер-министра Киргизии Артем Новиков, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций.

Переговоры прошли 24 декабря в режиме видеоконференции. Стороны обсудили развитие сотрудничества в торговле, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и других областях.

Собеседники определили дальнейшие шаги по расширению кооперации между сельскохозяйственными компаниями и научно-исследовательскими институтами двух стран.

Стороны также рассмотрели ускорение строительства железнодорожного коридора Китая — Киргизия — Узбекистан. Собеседники отметили необходимость развития сотрудничества между регионами.