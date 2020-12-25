Махачкала, , 09:55 — REGNUM Первый за последние 30 лет фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили на дагестанском острове Чечень — одном из отдаленных населенных пунктов республики. Объект возвели на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

На острове, где в настоящее время проживают порядка 100 человек, больше 30 лет не было ни больницы, ни поликлиники. За любой медпомощью местные жители были вынуждены плыть на материк, и делать это нужно было в теплое время года, так как зимой плыть рискованно из-за частых штормов.

Отмечается, что новый медицинский пункт на острове Чечень оснащен всем необходимым оборудованием. Теперь местные жители смогут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в пределах своего острова. В ФАПе будет оказываться как плановая, так и экстренная медицинская помощь.

Остров Чечень площадью 55 кв. км и расположенный на нем одноименный поселок находятся на берегу Аграханского залива, в 100 км к северу от Махачкалы, и относятся к Кировскому району столицы Дагестана. Транспортное сообщение между островом и «большой землей» затруднено, и в настоящее время сюда можно добраться лишь на лодке из сел, расположенных на противоположном берегу залива.