Ижевск, , 09:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 25 декабря провели 722 982 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2863 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2306 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Читайте также: Глава Удмуртии предупредил о новом уровне прироста заражённых коронавирусом

В начале декабря глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что ежедневно в республике проводится около 6 тыс. тестов, что значительно выше уровня тестирования граждан в июне текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек. Накануне в республике был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 294 человек.

Читайте также: Пятеро жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки