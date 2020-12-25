Сухум, , 09:50 — REGNUM Члены Общественной палаты Абхазии и представители организации «Общенациональный родительский комитет» в ходе заседания с участием министра просвещения республики Инала Габлиа и главного санитарного врача страны Людмилы Скорик призвали восстановить учебный процесс в школах с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом 24 декабря сообщает агентство «Апсныпресс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

"Рекомендовать главному санитарному врачу Республики Абхазия и руководству «Общенационального родительского комитета» разработать план действий по возвращению школ к нормальному учебному процессу с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в итоговом заявлении общественников.

В документе рекомендуется усилить контроль за соблюдением необходимых для профилактики пандемии мер, а также уделить особое внимание учителям младших классов, так как при их заболевании из учебного процесса «выпадает» целый класс. Первым шагом к открытию школ, как отмечается в заявлении, может стать возобновление работы детских садов, так как их контингент, по данным Санитарной эпидемиологической службы республики, не попадает в зону риска.

Стоит отметить, что ранее родительская общественность в Абхазии возмутилась тем, что в республике были продлены карантинные меры в отношении школ до 15 января. Инициативные граждане создали «Общенациональный родительский комитет» и заявили, что дистанционное образование показало свою неэффективность. Они призвали власти страны возобновить нормальный учебный процесс и продлить учебный год летом на месяц, чтобы школьники могли наверстать упущенное за время «дистанционки».

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса