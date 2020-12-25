Ижевск, , 09:45 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике был зарегистрирован один летальный случай.

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Умерли мужчины в возрасте 68, 82 и 97 лет, также скончались 53-летняя и 71-летняя женщины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 294 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 24 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 365 человек, из которых двое умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 декабря в республике выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимальным уровнем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на 17 декабря — 212 новых случаев заражения. Накануне было подтверждено 212 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 546 случаев.

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