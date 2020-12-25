Сеул, , 09:45 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 493. Из них 453 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1241 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 54 770.

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