Самара, , 09:45 — REGNUM Муниципальным образованиям Самарской области рекомендовали принять нормативные акты, ограничивающие торговлю алкоголем около традиционных мест народных гуляний в новогодние каникулы. Об этом заявил председатель правительства региона Виктор Кудряшов на совещании правительстве области.

Заместитель начальника полиции ГУМВД РФ по региону Юрий Дмитриев предложил принять ограничения на реализацию алкогольной продукции на территориях, которые прилегают к местам народных гуляний в период новогодних праздников.

Это предложение поддержал и председатель правительства региона Виктор Кудряшов, который рекомендовал рекомендую муниципалитетам принять соответствующие нормативные акты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министр здравоохранения региона Армен Бенян также подчеркнул, что гражданам в каникулы нужно меньше употреблять алкоголя, поскольку рост его потребления приводит к росту травматизма. А это является дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения, которая и без того испытывает повышенные нагрузки.

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