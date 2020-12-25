Махачкала, , 09:43 — REGNUM Совет директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избрал нового генерального директора компании. Им стал Александр Давыдов, который ранее работал в структуре Новороссийского морского порта, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе компании.

Александр Давыдов родился в октябре 1975 года в Краснодаре. С 2018 года по настоящее время он был первым заместителем руководителя московского представительства ПАО «Новоросссйский морской торговый порт».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» занял Валерий Кантеев, который ранее возглавлял «дочку» Газпрома в городе Тамбове. О причинах смены руководителя компании не сообщается.