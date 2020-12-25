Ижевск, , 09:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 декабря выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимальным уровнем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на 17 декабря — 212 новых случаев заражения. Накануне было подтверждено 212 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 546 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 196 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 14 763 человека. 294 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли пятеро жителей республики. Днем ранее был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3489 человек. Из их числа 2520 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 777 — в состоянии средней степени тяжести, 192 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, в ходе сессии Госсовета республики глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что этот год показал, насколько хрупким может быть привычный мир, и как важно беречь здоровье. В 2020 году из бюджета Удмуртии на льготное лекарственное обеспечение и препараты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией направлен 1,281 млрд рублей.