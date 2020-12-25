Москва, , 09:40 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере организованной трудовой миграции подписали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов и заместитель начальника предприятия «Паспортно-визовый центр» при МВД России Петр Карповцев, сообщает агентство «Дунё».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ позволит упорядочить трудовую миграцию граждан Узбекистана. Планируется открыть офисы миграционных центров, которые позволят сократить время и затраты на оформление документов на выезд.

Отметим, узбекистанские эксперты среди прочих преимуществ вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз называют упрощение трудоустройства граждан республики в России.

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