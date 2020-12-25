Москва, , 09:37 — REGNUM Жители России стали реже регистрировать браки. Так, согласно данным Министерства юстиции РФ, за десять месяц 2020 года этот показатель сократился почти на 20%.

С января по октябрь текущего года в стране было зарегистрировано 581 тыс. браков, что на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда было 719 тысяч), пишет RT. При этом почти до 401,4 тысячи снизилось и количество разводов. По сравнению с девятью месяцами 2019 года это на 57 тысячи записей меньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, существенное снижение числа разводов и браков в России также было зафиксировано весной 2020 года. Это произошло на фоне угрозы распространения коронавируса. Так, по данным Росстата, количество разводов в стране сократилось в годовом выражении на 74,4%, браков — на 40,5%.

В апреле текущего года зарегистрировано 33 787 браков, годом ранее в этот же период — 56 818. Число разводов в апреле текущего года составило 13 783, за аналогичный период 2019 года их количество составило 53 740.

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