Махачкала, , 09:36 — REGNUM Памятник медработникам, погибшим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, открыли 24 декабря в Махачкале. Монумент установлен на территории Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ).

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Выступая на мероприятии, врио главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что пандемия COVID-19 обрушилась на весь мир неожиданно. При этом он подчеркнул, что на переднем крае борьбы с ней находятся люди, в честь которых и открывается памятник.

«Врачи ко всем больным одинаково серьезно относятся, душевно и внимательно. Они продолжают выполнять свой долг и сегодня. <…> Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами, и пожелания здоровья, благополучия, терпения, умения также профессионально выполнять свой долг перед людьми», — сказал Меликов.

В открытии памятника также приняли участие замруководителя департамента Минздрава России Артем Тарасенко, ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов, врио первого вице-премьера республики Анатолий Карибов и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый в Дагестане памятник медикам, погибшим в борьбе с новым коронавирусом, открыли 26 августа в городе Хасавюрте. На нем изображены руки, держащие сердце, и медицинский крест, на котором написано: «Вечная память врачам-героям». Рядом с монументом размещен камень с табличкой, где указаны имена медработников города, умерших от COVID-19.