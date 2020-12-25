Южно-Сахалинск, , 09:35 — REGNUM В последнюю неделю 2020 года на Сахалине и Курилах похолодает, местами пройдёт снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Сахалинском УГМС».

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В центральных и северный районах области погода существенно не изменится до середины следующей недели. Температура воздуха ночью будет на уровне — 22 … — 27 °C, а в долинах опустится до — 39. Днём температура составит — 15 … — 20 °C. К концу 2020 года охотоморский циклон принесёт небольшой снег и ветер.

В южных районах Сахалина снег пройдёт уже в ближайшие выходные 26−27 декабря. Ночью температура воздуха составит — 15 … — 20 °C, днём — — 8 … — 13. На будущей неделе похолодает ночью до — 24 °C, днём — до — 14.

В южной части Курил ещё отмечаются положительные температуры воздуха, но уже в субботу 26 декабря похолодает ночью до — 10 °C, днём — до — 7. В последнюю неделю года будет ветреная погода со снегом.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Западной и Средней Сибири до конца текущего года ожидается экстремально холодная погода, при которой значения температуры воздуха будут опускаться до — 50 °C. Об этом 25 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.