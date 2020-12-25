Москва, , 09:33 — REGNUM Санитарно-эпидемиологические меры позволили добиться снижения показателей заражения рядом респираторных инфекций. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эрнест Бор. Вакцинация

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"Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году <…> добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза», — сказала Попова.

По её словам, более чем в два раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, включая дизентерию и сальмонеллез. Это связано с тем, что жители страны стали чаще мыть руки.

Попова также отметила, что Россия в 2020 году сохранила статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.

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