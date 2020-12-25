Самара, , 09:36 — REGNUM Температура воздуха днем в январские праздники ожидается в пределах климатической нормы в Самарской области. Об этом сообщил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов на совещании в областном правительстве, 25 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

По его словам, в новогодние каникулы по области ожидается температура воздуха днем в пределах климатической нормы без аномального потепления или похолодания и без существенных осадков. При этом толщина льда на реке Волга около самарского Речного порта составляет 24 см, отметил он.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря по области ожидается местами сильный снег с метелью, на дорогах ожидаются снежные заносы.

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