Петрозаводск, , 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 379 новых инфицированных коронавирусом, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Также зарегистрированы еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 25 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей 49 имеют симптомы болезни средней тяжести, восемь находятся в тяжелом, два — в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент в республиканских больницах находится 721 коронавирусный пациент, семь из них — на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились 25 706 жителей, из них 18 331 выздоровели, в том числе 508 — за прошедшие сутки. Умерли 149 человек, в том числе три человека за последние сутки.

Новые летальные исходы были зарегистрированы в Республиканской инфекционной больнице, там скончались жительница Петрозаводска 1951 года рождения и петрозаводчанин 1940 года рождения, в Кондопожской ЦРБ скончалась жительница Кондопоги 1957 года рождения.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 37 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3494 пациентов, 101 человек умерло (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

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